"Красная тряпка для быка": Песков рассказал, почему в Кремле не комментируют выборы президента США

Песков рассказал, почему в России не комментирует выборы президента США. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на встрече с журналистами, 5 ноября, рассказал, почему российские власти не комментируют выборы президента США. При этом он отметил, что неопределенность с итогами выборов главы Белого дома может негативно повлиять на ситуацию в мире, и прежде всего на экономику.

«США сами разберутся в своих делах, любой комментарий РФ там воспринимается как красная тряпка для быка», - заявил Песков.

Он отметил, что у президента России вечером состоится телефонный разговор, но не уточнил, кто будет общаться с главой государства Трамп или Байден.

Сам Владимир Путин, выступая на конференции Валдай, так же подчеркивал, что западные коллеги остро воспринимают любое его заявление, которое касается международных отношений.

Напомним, что в США 3 ноября состоялись выборы президента. На сегодняшний день лидирует демократ Джо Байден. По предварительным подсчетам он набрал 264 голоса. Для победы ему нужны еще шесть голосов. Ранее Трамп заявлял о своей победе, но при этом предупредил, что его оппонент будет пытаться фальсифицировать результаты голосования. Штаб Трампа подал иск в суд штата Джорджия, требуя пересчета голосов избирателей.