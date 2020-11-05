В Союзе страховщиков объяснили, как получать всю положенную по ОМС помощь

В Союзе страховщиков объяснили, как получать всю положенную помощь по ОМС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россияне не всегда получают всю положенную помощь по ОМС. Об этом рассказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов. Чтобы исправить ситуацию, нужно не стесняться обращаться в страховые компании и сообщать какие проблемы возникли при обращении в медицинские учреждения.

- Телефоны везде есть, нормальная компания выдает сопроводительную документацию к полису обязательного медицинского страхования. Круглосуточно действуют диспетчерские пункты, кол-центры имеются практически у всех, - рассказывает эксперт ОТР.

Например, звонить в страховую нужно, когда с пациента требуют деньги за лечение.

Стоит помнить, что при согласии на платные услуги, человеку должны выдать договор-квитанцию. Но большинство специалистов принимают пациентов бесплатно.

Также эксперт напомнил, что в случае платных услуг в государственных клиниках заключается договор-квитанция. А большинство услуг могут оказать бесплатно, хотя бывают случаи, когда пациенту «навязывают» процедуры именно за деньги.

ОМС – это программа, по которой работодатель платит в Фонд обязательного медицинского страхования около 5% от официальной заработной платы. С полисом человек может обратиться в любое государственное медицинское учреждение на территории всей страны.