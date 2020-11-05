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ОБСЕ призвала власти Беларуси "немедленно прекратить насилие"

В докладе организации отмечается, что в республике зафиксированы "систематические нарушения прав и свобод человека"
Ася КУЗНЕЦОВА
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ОБСЕ призвала немедленно и без дополнительных условий "освободить политических заключенных"

ОБСЕ призвала немедленно и без дополнительных условий "освободить политических заключенных"

Фото: REUTERS

Организация по безопаности и сотрудничеству в Европе призвала власти Беларуси "немедленно прекратить насилие" над мирными протестующими и представителями оппозиции.

- Власти Белоруссии должны немедленно прекратить насилие, в частности, пытки и жестокость по отношению к мирным протестующим и оппонентам, - передаёт РИА Новости фрагмент доклада ОБСЕ.

В нём также сказано о происходящих в республике "систематических нарушениях прав и свобод человека".