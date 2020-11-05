Денис Проценко: пандемия в России может закончиться к июню 2021 года

Главный врач 40-й городской больницы в Коммунарке Денис Проценко Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко предположил, когда в России закончится пандемия коронавируса. По мнению Дениса Проценко, что произойдет только в следующем году.

К июню 2021 года можно рассчитывать, что болезнь сдаст свои позиции и будет полностью под контролем медиков.

«Очень надеюсь, что в июне, а может раньше», — сказал Денис Проценко в беседе с Rt.

Врач также отметил, что больница в Коммунарке в настоящий момент полностью занята пациентами, весь коечный фонд используется по назначению.

Ранее в Башкирии студенты-медики возмутились тем, что их отправляют на практику в коронавирусные госпитали. В Госдуме вступились за будущих медиков. Депутат Иван Сухарев направил обращение Министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с предложением направлять студентов на подобную практику только в добровольном порядке, пишет ФАН.