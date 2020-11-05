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Путин наградил Веронику Скворцову орденом Пирогова за борьбу с коронавирусом

Президент подписал указ о награждении главы ФМБА
Ася КУЗНЕЦОВА
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Путин наградил Скворцову орденом Пирогова

Путин наградил Скворцову орденом Пирогова

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероники Скворцовой орденом Пирогова. В указе отмечено, что награда присуждена Скворцовой за большой вклад в организацию работы по борьбе с коронавирусом.

- За большой вклад в развитие здравоохранения, организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), многолетний добросовестный труд наградить орденом Пирогова Скворцову Веронику Игоревну - руководителя Федерального медико-биологического агентства, - сказано в документе. он опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе президента сказано о вкладе Вероники Скворцовой в борьбу с COVID-19

В указе президента сказано о вкладе Вероники Скворцовой в борьбу с COVID-19