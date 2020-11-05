Американист объяснил ситуацию с подсчетом голосов на выборах в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв объяснил ситуацию с подсчетом голосов на выборах президента США.

Он уверен, что интрига будет сохраняться еще долгое время. Скорее всего, впереди череда судов, так как каждый кандидат будет оспаривать решение.

- Еще один момент: в Пенсильвании до 6 ноября собираются ждать бюллетеней, которые по почте могут прийти с опозданием. Так что все затянется до конца недели,— пояснил Рогулев Rt.

Эксперт отметил, что явка на этих выборах была очень высокой. Повысить интерес населения к голосованию удалось благодаря возможности голосования по почте.

- Поддержка Трампа неожиданно оказалась очень высока. Обещали лёгкую победу Байдену - она тоже у него не получилась. Даже если трамп проиграет, у демократов не будет легкой жизни. Ситуация в конгрессе сохранится примерно в действующем соотношении, - отметил политолог.

В свою очередь экономисты видят в нестабильной ситуации в США основания для укрепления рубля. Доллар и евро несколько снизились к рублю 5 ноября. Не исключено, что тенденция сохранится, пишет ФАН.