Трамп заявил, что выигрывает на выборах в США с «исторически рекордными» цифрами Фото: REUTERS

Дональд Трамп заявил, что выигрывает выборы президента в США с «исторически рекордными» цифрами, если считать только «законные» голоса.

Кандидат на пост американского главы сообщил также, что республиканцы сохранили по итогам выборов контроль над сенатом. Демократическую партию США, куда относится и главный политический конкурент Трампа Джо Байден, действующий президента обвинил во вмешательстве в выборы посредством «мошеннических опросов» с целью отвадить республиканцев от голосования.

- Если вы подсчитаете только законные голоса, то я легко выигрываю. Если вы считаете незаконные голоса, то они могут попытаться украсть выборы у нас. Если вы считаете голоса, которые пришли поздно. Мы не потеряли ни одного места в палате представителей... Это очень необычно, ни одного, - заявил Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме.

Политик отметил, что демократы якобы не уверены в своей победе, в связи с чем и придумали дистанционное голосование по почте.

Как сообщал сайт kp.ru, незадолго до выступления Трампа его соперник Джо Байден пообещал, что подсчет голос на выборах в скором времени завершится, а также выразил уверенность в своей победе. Он призвал своих сторонников сохранять терпение и спокойствие.

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