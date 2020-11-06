Нарышкин рассказал о работе Путина с информацией от разведки Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин случил во внешней разведке и знаком с тонкостями и спецификой этой профессии. Работать с главой страны над информацией от разведки является большим удовольствием, сообщила глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

- Президент очень внимательно работает с информацией разведки. Как настоящий профессионал, он понимает, чем стоят эти данные, делает пометки. Мы что-то уточняем, отвечаем на вопросы Владимира Путина. Это, конечно, большое удовольствие - работать с руководителем, который знает тонкость и специфику этой профессии, - отметил директор СВР в интервью РИА Новости.

Сергей Нарышкин отметил, что Служба постоянно информирует президента страны «без выходных и без праздничных дней», поскольку данные разведки поступает со всех континентов планеты. Информацию при этом докладывают лично Путину.

В 1985-1990 годах по линии Первого главного управления КГБ Владимир Путин работал в Дрездене в качестве директора местного Дома дружбы СССР-ГДР.