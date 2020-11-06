ВШЭ предложила увеличить налоги на доходы состоятельных россиян Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эксперты российской Высшей школы экономики предложили значительно увеличить налоги на неинвестируемые личные доходы состоятельных граждан страны, а также средства организацией. Такое предложение содержится в отзыве ВШЭ на проект бюджета России на следующий год и плановый период 2022 и 2023 годов, опубликованный 6 ноября на сайте Госдумы.

Речь идет о ставке налога 20–24 процентов для доходов россиян свыше 12 миллионов и 24 миллионов рублей соответственно в год, а также о возвращении к ставке в 24-30 процентов по налогу на прибыль. Последняя в настоящее время составляется 20 процентов. Экономисты также предложили установить эффективный инвестиционный вычет.

- Эффективный налоговый контроль и современная внешнеэкономическая политика ограничивают возможности бегства национального капитала за границу. Исходя из этого, повышение налогов на доходы не приведет к массовой эмиграции налогоплательщиков, - считают в ВШЭ.

Напомним, что со следующего года в России будет введен прогрессивный элемент при налогообложении доходов граждан. В соответствии с поручением президента НДФЛ вырастет с 13 до 15 процентов для россиян, чей доход превышает пять миллионов рублей в год (около 416 тысяч рублей в месяц). Повышенным налогом будет облагаться часть доходов, превышающая данная пять миллионов рублей.