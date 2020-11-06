Около 900 тысяч москвичей сделали укол от гриппа на работе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве около 900 тысяч человек сделали прививки от гриппа на рабочем месте в Москве.

Вся информация о вакцинации отражается на сайте мэра столицы. Отмечено, что для удобства москвичей в столице возможно организовать бесплатную выездную вакцинацию для компаний и организаций.

«В этом году московские врачи провели уже более 11 тысяч выездов, в рамках которых прививку сделали почти 900 тысяч человек. Кроме того, все процессы автоматизированы - специалисты фиксируют информацию о вакцинации с помощью планшета благодаря сервису "Мобильные бригады по вакцинации", - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что данная программа повышает эффективность работы персонала и сокращает время заполнения обращений по вакцинации.

Напомним, ранее Минздрав РФ сообщал о том, что осенью будет проводится массовая вакцинация от гриппа. Специалисты считают, что в этот период повыситься уровень распространения инфекций.