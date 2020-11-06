В России впервые больше 20 тысяч случаев коронавируса за сутки

Впервые число инфицированных коронавирусной инфекцией в сутки превысило 20 тысяч человек. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Впервые число инфицированных коронавирусной инфекцией в сутки превысило 20 тысяч человек. Согласно данным оперштаба, число заразившихся составляет 20 582 в 85 регионах.

Из них 25,7% не имели клинических проявлений болезни. Всего за сутки зафиксировано 378 летальных исходов. Полностью выздоровели 16 955 человек.

Больше всего заразившихся в Москве - 6253 случаев, в Санкт-Петербурге - 1171 заразившийся за сутки, Московская область на третьем месте с показателем - 605 инфицированных, далее Нижегородская область - 431 и Архангельская область - 369 случая.

Последний антирекорд был зафиксирован на прошлой неделе. Тогда за сутки было выявлено 19 768 случаев заражения коронавирусом.

Напомним, ВОЗ объявила о пандемии коронавирусной инфекции 11 марта 2020 года. За все время пандемии в мире вирусом заразились свыше 48 миллионов человек. Жертвами инфекции стали более 1,2 миллионов жителей планеты.