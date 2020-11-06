Калужское тесто стало официальным десертом предстоящего Нового года

Калужское тесто стало официальным десертом Нового года-2021. Фото: Агентство по развитию туризма Калужской области

Калужское тесто стало официальным десертом наступающего Нового года. Уникальное лакомство, которое можно попробовать только в этом регионе, названо гастрономическим атрибутом Всероссийского проекта «Калуга – Новогодняя столица России 2021». В этом году Калужская область принимает гостей в качестве официальной новогодней резиденции и эпицентра самого любимого россиянами праздника.

Калужское тесто - лакомство, чрезвычайно популярное в нашей стране в XVIII – XIX веках. Составитель знаменитого словаря Владимир Даль писал о нем: «Соложеное тесто едят и сырое, и калужское славится». На вкус это совершенно уникальное блюдо, не похожее ни на один другой десерт. В нем сочетается терпкий вкус ржаных сухарей, сладость меда и пряности - имбирь и корица.

Старинный рецепт приготовления теста был возрожден не так давно. За основу калужские хлебопеки взяли способ, описанный в двадцатых годах прошлого века в кулинарной книге Ивана Сомова. Сегодня Калужское тесто в сувенирной упаковке производит Калужский хлебокомбинат. Подарочные коробки с ракетой на крышке продаются во многих сувенирных магазинах города. Кроме того, попробовать местное лакомство можно на театрализованных представлениях, которые проходят в туристических кафе. Яркие фольклорные шоу проводятся в Музейном пряничном заведении «Калужское тесто» у краеведческого музея и Кафе-музее русской еды «Русские традиции». И, конечно, отведать официальный новогодний десерт можно будет на праздничных ярмарках и гастрономическом фестивале, открывающемся 27 декабря на Театральной площади Калуги.

Статус новогодней столицы России - 2021 Калуга получила 7 января 2020 года. Калужская область приняла у Рязани хрустальную снежинку, являющуюся символом новогодней столицы. Новогодние торжества в Калуге стартуют 12 декабря и продлятся до 9 января. Ежедневно праздничные мероприятия будут проходить на восьми главных площадках города: площади Старый Торг, концертной площадке Гостиного двора, в Центральном парке культуры и отдыха, на Театральной площади, в новом парке на улице Марата, на площадке у Государственного музея истории космонавтики и на набережной Яченского водохранилища.

Центром праздника станет резиденция Калужского Деда Мороза, которая разместится в городском парке культуры и отдыха. Гостей новогодних торжеств ждет красочный парад Дедов Морозов и Снегурочек и большое арктическое шоу «Легенды Севера». На Театральной площади города пройдет «Театрализованный карнавал» - этот новогодний спецпроект представят актёры калужского драмтеатра. В городе развернутся два гастрономических фестиваля: один – с едой, другой – с горячими напитками. Гости Калуги смогут сфотографироваться с самым большим в России снеговиком. Познакомиться с подробной афишей новогоднего фестиваля можно на сайте artko40.ru.