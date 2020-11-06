Назвали сроки поставок первой партии вакцин от коронавируса для массовой вакцинации Фото: Мария ЛЕНЦ

Поставка первых партий вакцин от коронавируса для массовой вакцинации в Москву и регионы начнется в эти выходные. Об этом сообщил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«В субботу-воскресенье первую партию для массовой вакцинации развезут в Москву, часть отправят в регионы.», - приводит «Интерфаксом» слова главы центра.

По его словам, это будет небольшая партия, состоящая из 6 тысяч вакцин доз. На следующей неделе приедет еще одна серия в 30 тысяч доз, вторая - 40 тысяч доз.

Гинцбург уточнил, что около 40 процентов уйдет в Москву, оставшиеся 60 процентов отправятся в регионы

Кроме того, Россельхознадзор рассказал об испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции для животных. В сообщении ведомства говорится, что кошки и собаки, привитые вакциной Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ») от COVID-19 для животных, чувствуют себя хорошо