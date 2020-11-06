В Одессе 7 ноября объявлен траур в связи с кончиной Жванецкого. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Одессы 7 ноября объявили траур в связи со смертью юмориста Михаила Жванецкого. На зданиях города будут приспущены государственные флаги с траурными лентами. Об этом говорится в распространенном в пятницу, 6 ноября, сообщении Одесского городского совета.

"В связи со смертью выдающегося одессита, который прославил Одессу на весь мир, почетного гражданина Одессы, народного артиста Украины, президента Всемирного клуба одесситов, писателя-сатирика Михаила Михайловича Жванецкого 7 ноября 2020 года в Одессе объявлено днем скорби", - сказано в сообщении.

Писатель, сатирик, артист, кумир миллионов людей - Михаил Жванецкий умер в пятницу, 6 ноября, в возрасте 86 лет.

Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Там же он поступил в Институт инженеров морского флота, после чего работал в торговом порту.

Но в 1963 году его жизнь изменилась после встречи с Аркадием Райкиным. Уже тогда Жванецкому нравилось писать смешные истории, он показал их Райкину и тот включил их в свою программу выступлений.

За долгую творческую Жизнь Жванецкий написал множество скетчей и выпустил ни одну книгу.

Его фразы из номеров стали крылатыми, а образы остаются любимыми миллионами зрителей.