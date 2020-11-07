В Грузии вводится запрет на передвижение в ночное время из-за коронавируса

В Грузии вводят комендантский час из-за коронавируса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу на брифинге вице-премьер, министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили, заявила, что в Грузии с 9 ноября введут запрет на передвижение с 22:00 (21:00 мск) до 05:00 (04:00 мск) из-за роста числа инфицированных коронавирусной инфекцией.

"По решению межведомственного координационного совета с 9 ноября в крупных городах - Тбилиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Кутаиси, Поти и Рустави вводится ограничение на передвижение с 22:00 до 05:00", - передает слова Цкитишвили агентство ТАСС.

С 22:00 будут закрываться все учреждения и заведения, кроме больниц и аптек, а также других стратегических предприятий. За невыполнение требований предусмотрен штраф в 2 тыс. лари (более $595).

Всего в Грузии с начала пандемии заразились 54 852 человека, выздоровели 39 773 человека, жертвами инфекции стали - 441. В последнее время там ежедневно фиксируют более 2 тыс. случаев заражения.

Напомним, что ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта. С тех пор в мире инфицированы 48 миллионов человек.