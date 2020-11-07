Дональд Трамп заявил, что выиграл выборы с "большим перевесом". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Действующий президент США Дональд Трамп, выступающий на выборах президента от партии республиканцев, заявил в субботу, 7 ноября, что он победил на выборах главы государства с большим перевесом.

"Я выиграл эти выборы с большим отрывом!" - написал республиканец у себя в Twitter, используя при этом только заглавные буквы.

Ранее, после закрытия избирательных участков, 3 ноября, пока еще действующий глава Белого Дома заявлял, что его штаб одержал победу с большим перевесом.

При этом подсчет голосов завершился не во всех штатах. Трамп в своей речи подчеркнул, что явка на выборах была «фантастическая». Но при этом его оппонент Джо Байден попытается подменить бюллетени, отправленные почтой.

Так, штаб Трампа подал иск в суд Джорджии с просьбой пересчитать голоса избирателей. Специалисты подчеркнули, что результаты голосования в этом году осложнены эпидемиологической ситуацией, из-за которой более ста тысяч американцев предпочли проголосовать дистанционно, отправив свои голоса в конвертах.