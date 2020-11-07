Обама поздравил Байдена с победой на выборах. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-президент Барак Обама выступил с заявлением, в котором поздравил своего бывшего вице-президента Джо Байдена с победой.

«Я очень горжусь тем, что поздравляю нашего следующего президента Джо Байдена и нашу следующую первую леди Джилл Байден», - пишет Обама в своем Twitter.

Он отметил, что демократ обладает всеми качествами, чтобы стать следующим президентом США.

«Нам повезло, что у Джо есть все, что нужно, чтобы быть президентом, и он уже ведет себя таким образом. Потому что, войдя в Белый дом в январе, он столкнется с рядом чрезвычайных проблем, с которыми никогда не сталкивался новый президент: бушующая пандемия, неравноправная экономика и система правосудия, демократия в опасности и климат в опасности », - сказал он.

Ранее Джо Байден заявил, что одержал победу на выборах президента. Демократ набрал недостающее для победы количество голосов после оглашения результатов в Пенсильвании - у Байдена 273 голоса, а этого достаточно, чтобы занять президентское кресло.

Его оппонент Дональд Трамп намерен добиваться через суд пересчета голосов.