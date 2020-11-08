Врач предупредил о смертельной опасности электронных сигарет при коронавирусе Фото: Алексей БУЛАТОВ

При распространении какой-либо болезни специалисты выясняют, кто в ходит в группу риска и для кого наиболее опасна инфекция. Такие расчеты эксперты провели и для коронавируса.

По словам замминистра здравоохранения РФ Олега Салагая, при covid-19 в эту категорию входят курильщики. Именно эти люди чаще других страдают такими хроническими заболеваниями как пневмония и хронический бронхит, рассказал представитель ведомства kp.ru .

К слову, директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в период пандемии необходимо придерживаться здорового образа жизни и желательно полностью отказаться от сигарет.

Заразившимся covid-19 также стоит немедленно прекратить курение сигарет, в том числе и электронных. Врачи отмечают, что вдыхание всего, что вредно для легких, вызывает воспалительный процесс. Если продолжить курить, то таким образом организм подвергается большему риску осложнений и смертельного исхода.

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