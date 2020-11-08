На Украине мужчина с ножом убил двух и ранил восемь прохожих

Полиция Украины задержала подозреваемого Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 7 ноября, в украинском городе Кривой Рог (Днепропетровская область) произошло нападение с ножом. В результате два человека были убиты, еще восемь, в том числе ребенок, получили ножевые ранения различной степени тяжести. Предполагаемый нападавший задержан.

Как уточнили в областном управлении полиции Украины, вооруженный ножом мужчина нападал на случайных прохожих около 15:20 по местному времени (16:20 мск) на улице в Металлургическом районе.

«Жертвами злоумышленника стали случайные прохожие, которым мужчина нанес ножевые ранения. В результате двое лиц умерли на месте, а восемь доставлены в больницу», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что среди раненых – восьмилетний мальчик.

Подозреваемый – 37-летний житель Кривого Рога, мотивы преступления выясняются. Открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство», передает ТАСС.