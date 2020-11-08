Дзюба был готов к сливу интимного видео в сеть

Российский футболист Артём Дзюба был готов к появлению видео интимного содержания . Накануне его телефон взломали хакеры.

Сразу после взлома Артём тщательно почистил телефон, но, видимо, взломщики успели скачать содержимое или каким-то образом восстановили снимки и видео.

При этом, никаких требований лично Дзюбе не поступало, злоумышленники даже не потребовали с футболиста денег за "молчание". Об этом в своем телеграм-канале сообщает "База".

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