Астролог сказал, когда в 2021 году коронавирус уйдет от человечества Фото: REUTERS

Коронавирус внес значительные изменения практически во все сферы, меняя привычную жизнь людей. О том, какой прогноз по вирусу ждет мир в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал астролог, президент русской астрологической школы Александр Зараев.

По его словам, в 2021 году тенденции 20-го сохранятся, но изменения не заставят себя долго ждать.

- Что касается 2021 года, то тенденции эти негативные сохранятся в январе и феврале, но уже с начала марта начнется перестройка и опять же, в отличие от многих политиков и медиков, которые ожидают, что до 31 мая будет вот этот коронавирус нас мучить, я считаю, что уже в конце марта ситуация начнет разруливаться, - рассказа специалист.

Также Зараев отметил, что "человечество на генетическом уровне не готово" к этим аномальным космическим влияниям, которые происходили в 2020 году и оказывали серьезное влияние на жизнь людей. Отметив необходимость не терять бдительность в будущем году.

- Можно посмотреть мои прогнозы, я говорил, что в конце января 2021 начнется всплеск вирусных инфекционных заболеваний, - предупредил астролог.