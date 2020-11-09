Памфилова предложила неделю каникул на период многодневного голосования
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Глава Центризбиркома Элла Памфилова предложила предусмотреть единую каникулярную неделю в школах на период многодневного голосования. Свое предложение она озвучила на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Памфилова обратила внимание на то, что в школах, где проводится голосование, продолжает существовать проблема разделения учебного процесса и выборов. По ее словам, на время выборов там «проще всего» предусмотреть для школьников и учителей «единую каникулярную неделю».
«Поскольку у нас очень много преподавателей являются членами комиссий, и добрая половина участков находится в образовательных учреждениях», - уточнила глава Центризбиркома в интервью ТАСС.
Памфилова сообщила, что российский лидер дал поручение рассмотреть все варианты разведения учебного и избирательного процессов, для выбора самого оптимального.
Напомним, на встрече с Памфиловой российский высоко оценил работу ЦИК по сентябрьским выборам, назвав результаты с точки зрения легитимности очень хорошими. В свою очередь глава Центризбиркома сообщила о создании новой цифровой платформы для выборов