Памфилова предложила неделю каникул на период многодневного голосования Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Центризбиркома Элла Памфилова предложила предусмотреть единую каникулярную неделю в школах на период многодневного голосования. Свое предложение она озвучила на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Памфилова обратила внимание на то, что в школах, где проводится голосование, продолжает существовать проблема разделения учебного процесса и выборов. По ее словам, на время выборов там «проще всего» предусмотреть для школьников и учителей «единую каникулярную неделю».

«Поскольку у нас очень много преподавателей являются членами комиссий, и добрая половина участков находится в образовательных учреждениях», - уточнила глава Центризбиркома в интервью ТАСС.

Памфилова сообщила, что российский лидер дал поручение рассмотреть все варианты разведения учебного и избирательного процессов, для выбора самого оптимального.

Напомним, на встрече с Памфиловой российский высоко оценил работу ЦИК по сентябрьским выборам, назвав результаты с точки зрения легитимности очень хорошими. В свою очередь глава Центризбиркома сообщила о создании новой цифровой платформы для выборов