Солдат убил трех человек на военном аэродроме под Воронежем

Три человека погибли в результате ЧП на территории воинской части в Воронеже

Как сообщает ТАСС, военнослужащий убил трех человек, на аэродроме под Воронежем и забаррикадировался на территории части. Один пострадавший выжил после стрельбы, который на данный момент находится в реанимации.

Власти Воронежской области подтвердили изданию факт происшествия на военном аэродроме.

По данным Baza, срочник убил двоих сослуживцев и сбежал с территории воинской части №23326 под Воронежем. Инцидент произошел на территории военного аэродрома «Балтимор». Военнослужащего, который скрылся с оружием, разыскивает полиция.