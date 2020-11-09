Мишустин предложил Госдуме кандидатуры на должности членов правительства Фото: Михаил ФРОЛОВ

Премьер-министр России Михаил Мишустин внес в Госдуму несколько кандидатур на должности членов правительства

Таким образом, впервые применяется введенная поправками в Конституцию процедура, в рамках которой членов кабинета министров утверждает Госдума.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент России Владимир Путин подписал указ об отставке министра транспорта Евгения Дитриха и главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, а также главы Минстроя Владимира Якушева и полпреда главы государства в Уральском федеральном округе Николая Цуканова

Кроме того, глава государства ввел в России еще один вице-премьерский пост. В правительстве страны теперь будет десять заместителей председателя

Мишустин предложил в качестве десятого вице-премьера кандидатуру министра энергетики Александра Новака, а на его место - главу «РусГидро» Николая Шульгинова. На должность министра природных ресурсов и экологии премьер-министр рекомендовал главу Минвостокразвития Александра Козлова, на должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства – замминистра Ирека Файзуллина, на должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства - гендиректора ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев.