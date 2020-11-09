В Кремле прокомментировали ситуации с коронавирусом России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ситуация с коронавирусом в России остаётся тревожной. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что правительство ежечасно занимается этими вопросами.

«Мы уже говорили, что ситуация действительно остается тревожной. Правительственный штаб занимается этой ситуацией ежечасно», - заявил представитель Кремля.

Песков отметил, что особое внимание уделяют регионам, где сейчас наблюдается «перегрузка» системы здравоохранения. Пресс-секретарь напомнил, что в связи с этим правительство были выделены дополнительные средства.

Представитель Кремля также обратил внимание на то, что не все страны идут на локдаун, и многие «имеют необходимый потенциал, чтобы избежать полной остановки экономики», однако точечно вводятся определенные ограничительные меры в отдельных регионах

Напомним, сегодня, 9 ноября, в стране выявили более 21 тыс. случаев заражения коронавирусом. Как писал сайт kp.ru, врачи зафиксировали 21 798 заболевших за стуки. Таким образом, общее число инфицированных за все время пандемии в стране увеличилось до 1 796 132 человек