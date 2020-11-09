20% россиян обвинили в своих проблемах в 2020 году коронавирус

20% россиян винят во всех своих бедах коронавирус Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Каждый пятый россиянин винит в своих главных проблемах 2020 года пандемию коронавируса. За этот ответ проголосовали 21% опрошенных. Исследование провели аналитики сервиса «Работа.ру».

11% опрошенных уверены, что 2020 год оказался тяжелым для них, потому что он високосный. Еще 1% уверены, что всему виной «мистическое сочетание цифр» 2020.

27% отмечают, что их неудачи уходящего года связаны с другими событиями, передает RT.

При этом треть жителей России (30%) отмечают, что никакие сторонние события не виноваты в их неудачах. А еще 10% отметили, что для них 2020 год и вовсе был легким и удачным.

В исследовании приняли участие респонденты из всех регионов России.

Напомним, ранее треть россиян сообщили, что 2020 год стал для них худшим годом в жизни. Обычным его признали 20% опрошенных, а лучшим 2020 назвали 3% россиян, передает телеканал «360».

Также ранее стало известно, что на фоне пандемии коронавируса 75% россиян боятся потерять работу в следующем году. Как отмечают эксперты, особенно эта проблема беспокоит тех, кто работает в сфере малого и среднего бизнеса, пишут «Известия».