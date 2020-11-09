Сколько коек для больных коронавирусом занято, сообщил Мурашко Фото: REUTERS

Большинство коек для больных коронавирусной инфекцией в России занято. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, на сегодняшний день в стране занято 82 процента коек, всего развернуто 260 тысяч коек для пациентов с диагнозом коронавирус. «Вся система здравоохранения работает сегодня в мобилизационном формате», - отметил глава Минздрава в ходе заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

Кроме того, на лечении дома находятся 75 процентов пациентов с коронавирусом

Как писал сайт kp.ru, в ходе заседания премьер-министр России Михаил Мишутин назвал ситуацию с распространением коронавируса в России сложной По его словам, в каждом регионе надо обеспечить всё необходимое для лечения.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала ужесточить ограничительные меры и контроль за их соблюдением в регионах, где распространение коронавируса происходит быстрее, чем в среднем по России.