В центре Минска началась акция протеста пенсионеров

Протестная акция белорусских пенсионеров началась в понедельник, 9 ноября, в центре Минска на площади Независимости. Фото: Иван ИВАНОВ

Протестная акция белорусских пенсионеров началась в понедельник, 9 ноября, в центре Минска на площади Независимости. Об этом сообщает ТАСС.

Участники «Марша мудрости» отправились с площади по проспекту Независимости. В колонне демонстрантов несколько сотен человек. В руках у манифестантов бело-красно-белая символика белорусской оппозиции, цветы.

Участники «Марша мудрости» отправились с площади по проспекту Независимости. Фото: Иван Иванов

Демонстранты несут плакаты, критикующие действующую власть. Они требуют отставки президента Белоруссии Александра Лукашенко.

На марш пенсионеров пришла пожилая сторонница белорусской оппозиции Нина Багинская, ставшая одним из символов белорусского протеста.

В руках у манифестантов бело-красно-белая символика белорусской оппозиции, цветы. Фото: Иван Иванов

Рядом на проспекте стоят несколько микроавтобусов с силовиками, которые сопровождают марш.

В колонне демонстрантов несколько сотен человек. Фото: Иван Иванов

Напомним, что акции протеста начались в Белоруссии после выборов президента. Недовольные результатами голосования люди вышли на улицы. Мирные демонстрации превратились в столкновения с полицией и ОМОН. В первые недели были задержаны свыше шести тысяч человек. Граждане страны требовали устроить перевыборы.

Александр Лукашенко прошел инаугурацию, но акции протеста проходят до сих пор.

Демонстранты несут плакаты, критикующие действующую власть. Фото: Иван Иванов