В Мурманской области стимулируют развитие «Кванториумов» и «IT-кубов»

В Мурманской области появятся новые места дополнительного образования, «Кванториум» и центр цифрового образования детей «IT-куб», об этом сегодня на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис. В 2022-2023 годах из федерального бюджета на создание новых мест дополнительного образования в регионе направят порядка 6 млн рублей, на создание школьного Кванториума – 20 млн рублей, а центра цифрового образования детей «IT-куб» – 19 млн рублей.

Глава региона также поблагодарил региональное министерство образования и науки за подготовку мурманских школьников к участию в конкурсах различного уровня.

Андрей Чибис поздравил солистку вокального ансамбля центра «Лапландия» Дарью Марочкину с победой в международном конкурсе «Млечный путь». Школьница стала лауреатом I степени в номинации «Эстрадный вокал».

Также на федеральном этапе Всероссийского конкурса сочинений высокий балл показал ученик 8 класса Североморского кадетского корпуса Тимофей Яскевич. Он написал работу «Суворовский дневник», посвященную 290-летию со дня рождения великого полководца Александра Васильевича Суворова.

Напомним, 5 октября губернатор Мурманской области Андрей Чибис призвал молодых педагогов смелей идти работать по специальности, подытожив тем самым поздравление с днём учителя. Зарплата начинающего школьного учителя в регионе не может быть ниже 40 тысяч рублей. Решение принято на уровне области. А также стало известно, что сеть детских инженерных образовательных центров в следующем году расширится. Напомню, с сентября действует 29 «Точек роста» плюс квантолабы и мобильный технопарк «Кванториум».

«Дополнительные центры образования для наших детишек, которые, в том числе появятся в ЗАТО, там их безусловно не хватает. Ну и, конечно, проекты, связанные с развитием туризма и производства, - пояснил тогда Андрей Чибис. - Соответствующий протокол комиссии сегодня будет опубликован. Прошу ФОРМАП (региональный Фонд развития малого и среднего предпринимательства) оперативно отработать, заключить все необходимые договоры и отправить деньги предпринимателям для реализации проектов, которые они защитили».