Крушение российского вертолета Ми-24 в Армении 9 ноября 2020: двое летчиков погибли, один выжил

В результате попадания ракеты вертолет потерял управление и упал в горной местности. Фото: МЧС Армении

О крушении российского вертолета Ми-24 в Армении 9 ноября 2020 сообщило Министерство обороны России. По информации ведомства, погибли двое человек, один выжил. Его эвакуировали с травмами средней тяжести на аэродром базирования.

«9 ноября около 17.30 мск при сопровождении автоколонны 102-й российской военной базы по территории Республики Армения в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Республика Азербайджан) российский вертолет Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК», - сказано в сообщении Минобороны России, поступившем в редакцию kp.ru.

Отмечено, что в результате попадания ракеты вертолет потерял управление и упал в горной местности на территории Армении.

«Командованием 102-й российской военной базы ведется разбирательство по установлению принадлежности стрелявших по российскому вертолету», - сказано в сообщении Минобороны.