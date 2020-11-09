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Происшествия

Азербайджан признал, что случайно сбил российский вертолет Ми-24

Эту информации подтвердили в МИД страны
Анастасия РЫШКОВА
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В понедельник, 9 ноября, российский вертолет был сбит ВС Азербайджана. Об этом говорится в сообщении МИД страны, которое публикует ТАСС.

«Баку приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны», - говорится в сообщении.

Азербайджанская сторона выражает искренние соболезнования семьям погибших членов экипажа и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.

Азербайджанская сторона заявляет о готовности к выплате соответствующей компенсации.

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