Коронавирус в Москве, последние новости на 10 ноября 2020 года: растет количество заболевших детей

Нарушителям масочно-перчаточного режима грозит штраф 4000 рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В столице растет количество заболевших коронавирусом, за последние сутки выявили 6897 новых случаев заражения. Среди них 42%— от 18 до 45 лет, 15% — дети. Видно, что увеличилась статистика по заболевшим детям - еще три дня назад показатель был 11,2%.

- Госпитализировано 1104 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 349 человек, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Москве.

В столице продолжают контролировать соблюдение масочно-перчаточного режима в общественном транспорте, проверяют количество сотрудников в офисах и на фабриках - по указу мэра города слбственники должны были перевести до 30% штата на удаленку.

Почти 50 нарушителей масочного режима выявлено в торговых центрах на юге Москвы. Рейды прошли в ТРК «Москворечье», ТЦ «Коломенский» и в мебельном центре «Roomer».

- По факту нарушений предусмотрена административная ответственность по части 2 статьи 3.18.1 КоАП Москвы, - сообщил начальник отдела технической инспекции объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Алексей Кузнецов.

Нарушителям масочно-перчаточного режима грозит штраф 4000 рублей.

- Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 343 226 человек, - сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В оперштабе напоминает, что при любых симптомах ОРВИ, лучше оставаться дома и вызвать врача.

- Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Москве.

Кстати, в Московской области с 11 по 29 ноября для граждан в возрасте 65+ и граждан с хроническими заболеваниями продлевается обязанность оставаться дома. Будут заблокированы социальные карты жителя Московской области. Студентов с 16 по 29 ноября переводят на дистанционное обучение.

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