Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет продлен в Подмосковье. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Подмосковье продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Об этом говорится в постановлении губернатора Андрея Воробьева.

Согласно документу, пожилые люди должны будут оставаться дома до 29 ноября. Прежде режим самоизоляции для жителей старше 65 лет действовал до 15 ноября.

Ранее Андрей Воробьев объявил, что из-за распространения коронавируса в Подмосковье будут введены дополнительные ограничения.

С 11 ноября у жителей старше 65 лет будут заблокированы социальные карты. Таким образом они не смогут пользоваться общественным транспортом.

Напомним, что оперштаб фиксирует в последние недели рекордное число заразившихся коронавирусной инфекцией.

Так, на прошлой неделе число инфицированных в стране превысило более 20 тысяч. В Москве показатели заболевших в сутки превысили 6 тысяч человек, в Подмосковье свыше 660 за сутки.