Армения пообещала выполнять соглашение о прекращении боев в Карабахе

Россия, Армения и Азербайджан подписали заявление о прекращении войны в Карабахе Фото: REUTERS

К утру вторника, 10 ноября, министерство обороны Армении опубликовало на своем сайте заявление, в котором пообещало выполнять соблюдать условия соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

«Министерство обороны Республики Армения (РА) объявляет, что с 05:00 10 ноября этого года Вооруженные силы РА совместно с Вооруженными силами России будут выполнять условия трехстороннего соглашения, достигнутого премьер-министром Армении и президентами Азербайджана и России, о прекращении войны в Карабахе», - говорится в сообщении армянского военного ведомства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, этой ночью президент России Владимир Путин сообщил о том, что вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном подписал заявление о прекращении войны в регионе. Он также сказал, что наша страна вводит миротворцев а Нагорный Карабах.