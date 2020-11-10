Россиян предупредили о новом способе мошенничества в интернете Фото: EAST NEWS

Жителей России предупредили о новом способен мошенничестве в интернете: злоумышленники создали и активно продвигают в социальных сетях фейковый ресурс, предлагающий под видом СМИ заработать сотни тысяч рублей на несуществующей платформе «Газпрома».

Дизайнеры ресурса постарались на славу: он полностью копируют стилистику, логотип и цвета популярного российского медиа-холдинга. В статье на сайте рассказывают о некоем сервисе газовой компании, с помощью которого любой желающий якобы может заработать на торговле нефтью и газом без каких-либо знаний.

При этом сайт содержит много грубых ошибок: мошенники ссылаются на решение Государственной думы от декабря этого года, а руководитель «Газпрома» Алексей Миллер назван там «председателем правления совета директоров». На сайте также опубликована поддельная лицензия профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам несуществующей платформы.

Контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Сидорина рассказала РИА Новости, что липовый сайт представляет собой скам-ресурс. По этой схеме мошенники обещают крупное денежное вознаграждение за прохождение опроса или участие в акции, но, чтобы приняться участие, необходимо внести «комиссию» и предоставить личную информацию. Естественно, никаких выплат пользователь не получит.

При этом эксперты не в первый раз фиксируют подобные подозрительные сайты-клоны реальных СМИ. Мошенники часто занимаются подобными махинациями, надеясь, чтобы обычные пользователи не заметят подделки.

В «Газпроме» сообщили, что знают о попытках мошенников нажиться на имени компании и предупредили, что не несут ответственности за «убытки, связанные использованием любых сведений, опубликованных на сайтах, не являющихся информационными ресурсами компании».