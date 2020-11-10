Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
В мире

Пашинян заявил, что пошел на соглашение по Карабаху по настоянию армии

Премьер-министр сообщил о проблеме Армении с мобилизацией для продолжения боевых действий
Ксения АНУФРИЕВА
Комментарии (3)Комментарии (3)
Пашинян заявил, что пошел на соглашение по Карабаху по настоянию армии

Пашинян заявил, что пошел на соглашение по Карабаху по настоянию армии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на подписании соглашения по прекращению войны в Нагорном Карабахе настаивала армия, поскольку «ресурс был исчерпан», и возникли проблемы с мобилизацией для продолжения боевых действий.

- Я принял решение о соглашении по Карабаху после того, как армия продолжительное время утверждала о необходимости подобного шага. Военные говорили неоднократно, что необходимо остановиться, есть проблемы, для решения которых пока нет перспектив или ресурсы исчерпаны. Для Армении содержание соглашения не выгодно, однако в противном случае, если бы соглашение не было бы подписано, это оказало бы отрицательное влияние на нашу боеспособность, - объяснил Никол Пашинян в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook.

Напомним, что 9 ноября президент России, глава Азербайджана и армянский премьер-министр подписали совместное соглашение о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. В соответствии с договором, в частности, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в Карабахе будут размещены российские миротворцы.

Как сообщал сайт kp.ru, президент Армении Армен Саркисян заявил, что узнал о соглашении из СМИ. Глава государства объяснил, что с ним никто не проводил обсуждений по этому поводу и пообещал инициировать политические консультации.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе