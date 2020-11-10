Пашинян заявил, что пошел на соглашение по Карабаху по настоянию армии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на подписании соглашения по прекращению войны в Нагорном Карабахе настаивала армия, поскольку «ресурс был исчерпан», и возникли проблемы с мобилизацией для продолжения боевых действий.

- Я принял решение о соглашении по Карабаху после того, как армия продолжительное время утверждала о необходимости подобного шага. Военные говорили неоднократно, что необходимо остановиться, есть проблемы, для решения которых пока нет перспектив или ресурсы исчерпаны. Для Армении содержание соглашения не выгодно, однако в противном случае, если бы соглашение не было бы подписано, это оказало бы отрицательное влияние на нашу боеспособность, - объяснил Никол Пашинян в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook.

Напомним, что 9 ноября президент России, глава Азербайджана и армянский премьер-министр подписали совместное соглашение о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. В соответствии с договором, в частности, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в Карабахе будут размещены российские миротворцы.

Как сообщал сайт kp.ru, президент Армении Армен Саркисян заявил, что узнал о соглашении из СМИ. Глава государства объяснил, что с ним никто не проводил обсуждений по этому поводу и пообещал инициировать политические консультации.