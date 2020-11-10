В Минздраве предостерегли от приема антибиотиков при коронавирусе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 90 процентов зараженных коронавирусной инфекцией пациентов, по данным некоторых исследований, принимают антибиотики, хотя они не эффективны против вирусов, в том числе против COVID-19. Об этом заявил главный микробиолог российского министерства здравоохранения Роман Козлов, чьи слова приводит пресс-служба ведомства во вторник, 10 ноября.

- Пациенты получают антибиотики как в стационарах, так и в амбулаторных условиях. Сложившаяся ситуация будет способствовать значительному росту резистентности к антимикробным препаратам. Это может обернуться значительными неблагоприятные последствия в будущем, - предупредил Роман Козлов.

Он объяснил, что антибиотики активны только по отношению к бактериям, но не к вирусам, поэтому коронавирус не является показанием для применения данных антибактериальных препаратов. Эксперт уточнил, что назначать антибактериальную терапию нужно только, если есть убедительные признаки бактериальной инфекции. Без рецепта врачей такие лекарства применять нельзя, подчеркнули в Минздраве.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, доктор и телеведущий Евгений Комаровский развеял несколько популярных мифов о пневмонии и способах ее лечения. Он также предупредил россиян об опасности применения антибиотиков при коронавирусе и воспалении легких.