Аналитик назвала главный фактор, способствующий укреплению рубля

Аналитик рассказала, что помогает рублю укрепиться Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская валюта продолжает укрепляться. Во многом это связано с улучшением настроений на глобальных рынках. Такое объяснение дала аналитик ГК «ФИНАМ» Анна Зайцева.

«Поддержку рублю оказывает общее улучшение настроений на глобальных рынках после определения (хоть пока и неофициального) лидера президентской гонки в США - Джо Байдена. Это устранило существенную долю неопределенности последних месяцев», - цитирует эксперта «Российская газета».

При этом аналитик отметила, что об окончательных итогах выборов говорить пока рано. И если Верховный суд США подтвердит факты фальсификации бюллетеней, нельзя исключать эскалации напряженности в американском обществе и столкновения между сторонниками обоих кандидатов. А это в свою очередь может привести к непредсказуемой реакции на финансовых рынках.

Добавим, утром во вторник, 10 ноября, на открытии торгов Московской биржи курс доллара вырос по сравнению с вечерними показателями на 32 копейки и составил 76,59 рубля. Курс евро также увеличился и достиг 90,57 рубля, пишет «Свободная пресса».