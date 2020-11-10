Путин заявил об эффективности всех российских вакцин от коронавируса Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин заявил, что все отечественные вакцины от коронавирусной инфекции являются эффективными. Глава государства во вторник, 10 ноября, во время заседания совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, призвал избежать политизации вопросов, связанных с вакцинами.

- В России есть уже две зарегистрированные вакцины от коронавирусной инфекции. Исследования уже подтвердили и показали, что данные препараты безопасны, не имеют никаких серьезных последствий. Все они эффективны. Люди, которые прививались и сталкивались с носителями коронавируса, не заболевали, - отметил Владимир Путин.

Президент России подчеркнул, что вакцины от коронавирусной инфекции должна стать всеобщим достоянием человечества. Глава государства предложил не политизировать связанные с вакцинами процессы и исходить из того, что сейчас такие препараты необходимы всем на планете.

- Россия готова к сотрудничеству по вакцинам от коронавируса и предлагает не политизировать процесс, согласна работать со всеми странами мира, - отметил президент страны.

Напомним, что тема вакцин и сотрудничества по борьбе с коронавирусом будет одной из тем заявлений лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества.