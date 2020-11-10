Лукашенко заявил о закрытии предприятий в Белоруссии за отказ создать профсоюзы

Лукашенко: в Белоруссии закроют частные предприятия, которые откажутся создать профсоюзы Фото: REUTERS

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что если до конца текущего года частные предприятия не создадут профсоюзные организации, то они будут закрыты. Об этом во вторник, 10 ноября, пишет издание БелТА.

- Частные предприятия будут ликвидированы за отказ создать профсоюзы по вашим требованиям до конца года. Вы должны внести эти предложения. Мы не будем больше шутить, - подчеркнул глава государства во время встречи с председателем Федерации профсоюзов Белоруссии Михаилом Ордой.

В ходе совещания белорусский лидер также напомнил Михаилу Орде, что лично просил его о том, чтобы профсоюзные организации взяли под жесткий и тщательный контроль ценообразование. Александр Лукашенко отметил, что выполнением этого поручения остался доволен и добавил о необходимости контроля за стоимостью социально значимых товаров, которые необходимы для населения Белоруссии.

В свою очередь, Орда отметил необходимость совместными усилиями оберегать страну, чтобы обеспечить достойный уровень жизни граждан республики.