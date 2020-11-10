В Москве запретят работу баров и ресторанов по ночам Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Москвы с пятницы запретят обслуживание посетителей в ночное время в заведениях общественного питания: ресторанах, кафе, барах, а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях. Новые ограничения вводятся для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в столице. Об этом во вторник, 10 ноября, сообщается на сайте московского мэра Сергея Собянина.

- В заведениях общественного питания запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00. Ограничения не распространяются на торговлю на вынос или курьерскую доставку – они могут осуществляться круглосуточно, - говорится в сообщении.

Отмечается, что организациями, которые осуществляются обслуживание жителей столицы, рекомендуется использовать систему регистрации номеров телефонов посетителей и работников.

Данные ограничения буду действовать с 13 ноября текущего года по 15 января следующего, то есть два месяца.