В Госдуме вступились за Дзюбу и просят возбудить дело на обидчиков

Футболист Артем Дзюба оказался в центре скандала. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Госдуме вступились за Артема Дзюбу. После того, как интимное видео футболиста утекло в Сеть, в его жизнь добавились неприятности.

Спортсмен стал темой номер один для новостей, а еще его временно отстранили от игр в составе сборной России. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин призывает следственный комитет и Генеральную прокуратуру разобраться в ситуации и наказать виновных.

Парламентарий подчеркивает, что была нарушена неприкосновенность частной жизни. Судя по характеру видеозаписи можно сделать вывод, что ее опубликовали без согласия главного участника событий.

- Все указывает на незаконное распространение сведений о частной жизни спортсмена, составляющих его личную или семейную тайну. Прошу Вас провести проверку наличия в действиях неустановленных лиц признаков состава преступления, предусмотренного статьей 137 УК РФ, - цитирует NEWS.ru обращение депутата.

В случае выявления состава преступления парламентарий просит возбудить уголовное дело на преступников.

Как видео попало в Сеть до сих пор не ясно. Экс-руководитель Института развития интернета Герман Клименко предположил, что это могло произойти несколькими способами. Преступники могли взломать пароль на почте или в соцсетях футболиста, или установить на его телефон шпионскую вредоносную программу и перехватить ролик, сообщает Пятый канал.