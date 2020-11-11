RealClearPolitics "отнял" у Байдена победу на выборах президента в США Фото: REUTERS

Портал RealClearPolitics решил по своему посчитать голосовавших на выборах президента США 2020 года американцев.

Специалисты вычли из предварительного результата Джо Байдена 20 голосов выборщиков, из-за чего тот сразу же "отдал победу".

На интерактивной таблице на сайте портала видно, что у кандидата от Демократической партии таким образом всего 259 голосов. Это на 11 выборщиков меньше, чем необходимо для победы.

Отмечается, что вычесть было решено 20 голосов выборщиков от Пенсильвании из предварительного результата Байдена. Тем временем у его оппонента и главного соперника, действующего главы государства Дональда Трампа, пока 214 голосов.

Ранее сообщалось, что в Америке стартовали выборы президента 2020 года. Главными участниками этого процесса стали два явных лидера политической борьбы - Трамп и Байден. Результаты голосования подсчитаны практически во всех штатах страны, однако действующий глава государства считает, что если и отстает, то только из-за вбросов голосов. Его мнение, кстати, подтвердили и в одном из штатов. Там выявили явку 102 процента от всех граждан, которые имею там права голоса.