Малышева рассказала о дешевом средстве при борьбе с коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО

Доктор медицинских наук Елена Малышева и телеведущая программы «Жить здорово» на Первом канале в эфире раскрыла, какое средство эффективно в борьбе с коронавирусом.

Среди плюсов этого препарата не только доказанная и проверенная действенность вещества, который можно найти в любой аптеке, но и недорогая цена.

По словам телеврача, недавние американские исследования свидетельствуют об эффективности простого аспирина в борьбе с covid-19.