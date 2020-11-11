В России хотят увеличить прожиточный минимум и МРОТ

Госдума рассмотрит новую методику расчета МРОТ Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В среду, 11 ноября, в Госдуме рассмотрят новый законопроект о новой системе расчета прожиточного минимума и минимальной оплате труда.

О том, что действующая система уже устарела, эксперт говорят не первый год. Рассчитывать прожиточный минимум на основе потребительской корзины, в стоимость которой входит минимальный набор продуктов и несколько бытовых предметов, в корне неверно, считают специалисты.

Теперь же Минтруд разработал новый подход, и прожиточный минимум теперь будет определяться не стоимостью потребительской корзины, а медианным доходом россиян.

«Что такое медианный доход и медианная средняя заработная плата? Это берется группа определенных лиц с самым высоким доходом и группа лиц с самым низким доходом. И далее рассчитывает [МРОТ] по специальной формуле наше статистическое управление», — объяснила новую систему подсчетов член комитета по труду и социальной политике Валентина Кабанова телеканалу «360».

Этот метод подсчета МРОТ уже одобрил ряд экспертов. Экономисты и финансисты считают его более прогрессивным.

«Новая методика более прогрессивная, она исключает манипуляции со стоимостью потребительской корзины за счет включения в нее дешевых товаров или услуг, которые могут и не употребляться», - цитирует проректора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова «Российская газета».