Новогодние каникулы в России предложили продлить на две недели Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России предложили продлить новогодние каникулы на две недели до 24 января с сохранением заработной платы. С такой инициативой обратилась к правительству партия «Коммунисты России» на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

- Прошу рассмотреть предложение о возможности продления на две недели традиционных для России зимних новогодних и рождественских каникул. В 2021 году они должны продлиться с 1 по 10 января, то есть к ним предлагаем добавить выходные дни с 11 по 24 января. При этом следует использовать весенний опыт текущего года, когда вынужденные выходные оплачивались как рабочие дни, - цитирует обращения председателя партии Максима Сурайкина РИА Новости.

Такая мера позволит защитить здоровье россиян на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации, избежать переполнения больниц, замедлить рост заболеваемости и выиграть время для широкого распространения российских вакцин, считают авторы инициативы.

По мнению членов партии, неизбежные неудобства от подобных мер могут быть компенсированы как выплатами из бюджета, так и возможность провести больше времени со своими во время и после долгожданных праздников.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова порекомендовала жителям России провести новогодние праздники в этом году дома или на свежем воздухе из-за распространения коронавируса.