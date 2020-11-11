МИД России рассказал о сотрудничестве с Индией и Бразилией по вакцине от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У России есть «серьезные договоренности» с Индией и Бразилией по созданию и регистрации вакцины от новой коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 11 ноября, сообщил заместитель главы российского министерства иностранных дел Сергей Рябков во время своего выступления на панельной дискуссии международного клуба «Валдай».

- Работы по вакцине велась коллективно. Мы, конечно же, взаимодействуем со всеми странами, входящими в БРИКС: Бразилией, Индией, Китаем и ЮАР на двусторонней основе по темам создания вакцин, их регистрации, запуска необходимых объёмов производства и так далее. У нас есть очень серьёзные договоренности с Бразилией и Индией по этому поводу, - рассказал Сергей Рябков.