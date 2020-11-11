Россия выставит в Карабахе 16 наблюдательных постов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россия выставит шестнадцать наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом в среду, 11 ноября, сообщил руководитель Главного оперативного управления Генштаба российских ВС Сергей Рудской.

- Для контроля соблюдения договоренностей между Арменией и Азербайджаном российская сторона выставит 16 наблюдательных постов в зонах ответственности «Север» и «Юг». Они будут стоять по линии соприкосновения сторон в Карабахе, а также вдоль Лачинского коридора, - сообщил он в ходе брифинга.

Данные посты будут собирать информацию о нарушениях режима прекращения огня в регионе, оперативно доводить ее до командования и поддерживать безопасность движения транспорта. Российские наблюдательные посты также призваны пресекать противоправные действия в отношении мирных жителей территории.

Сергей Рудской отметил, что у российских миротворцев в Карабахе есть БТР и бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун». Они также будут использовать беспилотные летательные аппараты.