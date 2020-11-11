Игорь Артемьев станет новым помощником премьера Мишустина Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Игорь Артемьев станет новым помощником премьер-министра России Михаила Мишустина. Соответствующее предложение глава российского правительство сделал руководителю Федеральной антимонопольной службы на встрече в среду, 11 ноября, в Доме правительства.

Руководить ведомством заместо Артемьева Мишустин предложил Максиму Шаскольскому, который до этого занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга.

- Хочу выразить свою благодарность коллективу Федеральной антимонопольной службы, и личном вам за многолетнюю профессиональную работу. Предлагаю вам занять пост помощника председателя правительства России, - обратился глава кабмина страны к Артемьеву.

Артемьев согласился занимать новый пост «с удовольствием» и выразил благодарностью премьер-министру за доверие. Он отметил, что с радостью будет заниматься этой работой.

- Предстоит большая работа, и я буду с удовольствием этим заниматься, - отметил уже бывший глава ФАС.

Мишустин также пожелал Шаскольскому удачи на новом для него посту главы ведомства.