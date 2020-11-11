Губернатор Василий Орлов: «Больше миллиарда рублей получили амурчане на покупку жилья по льготной ипотеке с господдержкой»

Губернатор Приамурья Василий Орлов рассказал о реализации в регионе программы льготной ипотеки с господдержкой. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Более 1,58 миллиарда рублей получили жители Амурской области по программе ипотеки с господдержкой, сообщил губернатор региона Василий Орлов. Ипотека под 6,5% по-прежнему остается одной из самых успешных программ льготного кредитования в регионе. На сегодняшний день заявки на кредит подали более 400 жителей области, из них 360 уже получили средства на покупку собственного жилья.

- Больше миллиарда рублей получили амурчане на приобретение жилья по льготной ипотеке с господдержкой. Это абсолютно беспрецедентные показатели спроса на льготное ипотечное кредитование для нашего региона, конкурировать с которыми по востребованности может только «дальневосточная ипотека», - подчеркнул глава Амурской области Василий Орлов. - Недавно было принято решение о продлении программы ипотеки с господдержкой на 2021 год. И это, несомненно, придаст строительной отрасли в новом году дополнительные импульсы для развития.

Больше всего заявок на льготный ипотечный кредит под 6,5% в Приамурье получают Сбербанк и ВТБ Банк. Привлекательные ставки предлагают и другие кредитные организации региона.

Напомним, программа ипотеки с господдержкой стартовала в этом году по инициативе президента Владимира Путина. Первые льготные кредиты банки Приамурья начали выдавать в мае. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам субсидирует государство. Планировалось, что программа будет действовать только до ноября этого года, но из-за популярности льготной ипотеки Владимир Путин поручил Правительству РФ продлить ее и на 2021 год. Постановление о пролонгировании меры поддержки в конце октября было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Теперь заявки на ипотечный кредит по ставке 6,5% принимаются до 1 июля 2021 года.

Взять кредит может любой гражданин России, при этом он должен потратить ипотечные средства на покупку недвижимости на первичном рынке. Программа предусматривает, что заемщик приобретает жилье непосредственно у застройщика.

Сумма кредита по программе льготной ипотеки составляет до 6 млн рублей, первоначальный взнос - не ниже 15%. Ипотека выдается только в рублях. Что немаловажно, низкая ставка по ней действует в течение всего срока кредита.

Кроме ипотеки под 6,5% в Амурской области действует еще и «Дальневосточная ипотека». В программе, стартовавшей в 2019 году, участвуют все регионы Дальневосточного федерального округа. Программа предназначена для молодых семей не старше 35 лет: для них ипотека доступна по ставке в 2%. Жители ДФО могут купить жилье в любом из регионов округа как на первичном, так и на вторичном рынке. Срок кредита по «Дальневосточной ипотеке» составляет до 20 лет, максимальная сумма – до 6 млн, при этом первоначальный взнос должен составлять не менее 15%.